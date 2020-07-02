關聖帝君（關羽），字雲長，是家喻戶曉的三國時代風雲人物，一手捋髯、一手捧讀《春秋》的形象，更是深植人心，備受中華文化推崇，民間信仰橫跨儒、道、佛三教。不管是小老百信、生意人、警察或高官，都視關聖帝君為守護神，祂可謂是「斜槓神明」；新北市市長侯友宜當年猶豫是否參選之際，也是懇求關帝聖君指點迷津！

侯友宜在2018年當選新北市市長隔天，隨即到新莊武聖廟拜拜還願，感謝關聖帝君保佑。（圖／報系資料照）

每年農曆6月24日（今年國曆8月13日）為關聖帝君的誕辰日，祂生前驍勇善戰、忠心不二；殉身後，歷代帝王都視祂為忠孝節義的典範而建廟供奉，在民間除了擁有「關聖帝君」封號，還有「 關帝爺」和「恩主公」等尊稱，堪稱是台灣民間最普遍的信仰。

紅臉、捋髯、手持青龍偃月刀的關聖帝君，形像鮮明。（圖／報系資料照）

此外，關聖帝君的信仰更橫跨儒教、道教和佛教。在儒教中，關聖帝君被稱為「文衡帝君」；在道教裡，有信徒認為關聖帝君自1863起輪值接任「玉皇大帝」一職，成為道教最高主宰，直到2019年才交棒給同樣具有忠孝精神的「延平郡王」鄭成功；在佛教界，關聖帝君被尊為「伽藍菩薩」，是佛祖釋迦牟尼座前的兩大護法之一，與「韋馱菩薩」齊名。

長達260年歷史的新莊武聖廟，廟中保存許多清朝時期的柱、碑、匾及香爐等珍貴文物。（圖／馬景平攝）

新北市新莊「武聖廟」主委林俊德說，關羽生前被敵人斬殺頭顱，死後心有不甘，一路大喊：「還我頭來！」魂魄伴隨悲鳴嚎叫迴盪世間，後來在荊州玉泉山遇上得道高僧「普淨長老」，聽他講述因果輪迴，才皈依佛門。

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(中時電子報)