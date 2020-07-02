武聖廟是北台灣歷史最悠久的關聖帝君廟，已建廟260年。從小在武聖廟長大的林俊德表示，數百年前，大陸商船來台時，總會沿著淡水河停靠於現今的新莊一帶，當時生意興隆的景象媲美時下的台北市信義區，也成就了武聖廟如今的地位。

宗教聯盟主席朱武獻說，關聖帝君在佛道兩邊的身分有所不同，道教是「推忠義」，佛教是「護佛法」，但不管如何都是台灣民間重要的信仰象徵，信徒進到廟裡一定會看到的。他說，關聖帝君廟宇在台灣就有上百座，且還組成聯誼會定期聚會，是一股忠誠且堅定的信仰力量。

新北市新莊武聖廟主委林俊德說，很多資深刑警遇到難解重案，都會來廟中請示，祈求順利破案。（圖／馬景平攝）

一身忠肝義膽的關聖帝君，除了深受商界尊崇，是生意人口中的「武財神」，更是警察的守護神，特別是調查重大刑案的偵查隊（刑事單位），辦公室幾乎都供奉關聖帝君，一遇上難解瓶頸，偵查隊員一定會祈求關聖帝君幫忙，非常靈驗。

林俊德透露，警察出身的新北市市長侯友宜就是關聖帝君的信徒，當年他打算參選市長前，心意一直游移不決，最後請求關聖帝君開示，後來才決定參選並順利當選。當選隔天，侯友宜馬上跑到武聖廟感謝關聖帝君。「行政院院長蘇貞昌去年在對抗非洲豬瘟時，也曾到武聖廟祈求國泰民安。」

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(中時電子報)