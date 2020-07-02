2015年，62歲的「華語音樂教父」李宗盛傳出梅開三度，娶了小他27歲的嫩妻千惠，婚後為了方便照顧高齡母親，舉家從大陸搬回台灣。5月25日晚間，本刊直擊李宗盛與一名短髮女子，在台北松菸文創園區散步，仔細一看，原來他身旁的就是「李太太」千惠，兩人走到哪都十指緊扣，實在相當恩愛。

5月25日晚間8點，戴著棒球帽，穿著襯衫、短褲的李宗盛，牽著一名短髮女子，漫步於台北市松菸文創園區，一路上兩人沒什麼交談，但全程緊握對方的手，連等待過馬路的時候都不願放開。而這位身穿黑T、黑褲的短髮女子，其實就是李宗盛的第三任老婆千惠。

李宗盛夜揪愛妻千惠逛古董店，半小時後，帶著戰利品心滿意足地離開。（圖／本刊攝影組）

李宗盛和千惠穿過市民大道，來到一家骨董店，此時店家的鐵捲門幾乎已全數拉下，僅留一片半開，看來老闆似乎是專程等候這對夫妻上門尋寶。兩人在店內仔細挑選時，不時與老闆討論，待了40分鐘後，李宗盛終於買下一台造型古典的小風扇。一走出店外，夫妻倆再度牽起彼此的手，步行回到松菸文創園區取車返家。

結婚5年的李宗盛，連等待過馬路的時間都牢牢牽著千惠，超級恩愛。（圖／本刊攝影組）

出道多年鮮少提及私人生活的李宗盛，去年出席「國際護師節公益演唱會」時，難得大方承認三婚，「本來還在聽牌，結果狗仔一蹦出來，我就整把自摸下去。」今年1月，他南下高雄舉行《有歌之年》巡演，開心地對上萬名觀眾說：「高雄對我還是不錯的，我的這任太太是高雄人，謝謝！託大家的福。」自爆已成為「高雄女婿」。雖然因為疫情影響，李宗盛今年的巡演場次全數延期，卻也讓夫妻倆多了不少相處時間。

李宗盛和第一任老婆朱衛茵育有2女，2人的婚姻維持10年。（圖／翻攝自朱衛茵臉書）

年初李宗盛在高雄開唱，難得大聊私事，透露老婆是高雄在地人（圖／相信音樂提供）

創作、製作3百多首歌曲的李宗盛，1978年與來自香港的電台DJ朱衛茵結婚，婚後生下李純兒、李安兒兩個女兒，但兩人結婚10年便分道揚鑣。之後李宗盛與合作多年的林憶蓮於1998年結婚，同年生下女兒李喜兒，可惜「才子配佳人」的婚姻撐不過七年，2004年就協議離婚。2015年，李宗盛再娶小他27歲的千惠，據悉，千惠婚後多半在家照顧婆婆。先前李宗盛曾被媒體拍到，帶著千惠和3個女兒一同外出吃飯，相處十分和諧。

李宗盛和第二任妻子林憶蓮曾合作〈不在乎我是誰〉、〈傷痕〉等多首經典歌曲，但2人撐不過「7年之癢」，最後仍離婚收場。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)