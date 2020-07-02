舊稱「滬尾」的新北市淡水區，集結許多古蹟與現代感十足的特色建築，呈現人文薈萃之美。走一趟淡水，宛如穿梭滬尾的百年歷史，大玩時空跳躍。

今年夏天，有一批嬌客到訪捷運淡水站外草原，讓人們來淡水遊憩時，同時體驗宛如置身山間清境的趣味。

這場名為《詩步領羊》的戶外展覽，出自藝術家蔡坤霖的巧思，他曾在英國看見大批羊群而感到療癒，回台後運用特殊工法製作玻璃纖維羊毛，再以童話意象塑造出大小不一、圓滾滾的羊群。最特別的是，這些羊兒不但觸感如同真羊，而且可承重二十公斤，許多小朋友騎乘在羊背上玩耍拍照，都笑瞇了眼睛！

《詩步領羊》藝術展

地點：捷運淡水站3號出口

活動時間：即日起至8月23日止

警官宿舍 融合和洋風

走過熱鬧的淡水老街，轉入「福佑宮」旁小路拾階而上，就能抵達「淡水日本警官宿舍」，這棟結合日式雁行氣窗與西式上下懸窗的建築，展現出和洋融合的設計，十分獨特。

曾入住該宿舍的淡水分局前局長孫肇，當年為了讓喜歡跳舞的太太有更多空間，特別加大屋舍緣側，現今已成為遊人享受微風、欣賞室外綠意的最佳休憩處；宿舍後方依山而建的水泥防空洞，彰顯此處的重要戰略地位。

「淡水日本警官宿舍」中，用來休憩賞景的緣側，在空間加大後更顯舒適。（圖／于魯光攝）

座敷內展示的昔日建材，至今仍散發陣陣木頭清香。（圖／于魯光攝）

淡水日本警官宿舍

地址：新北市淡水區中正路12巷5號

電話：（02）2623-0712

開放時間：平日9:30至17:00；星期六、日9:30至18:00。

保安藥房 文創新氣象

除了保留古意的百年建築，淡水老街上還有間開設於一九○四年的「保安藥房」，近年第五代傳人接棒後，將門市改裝為現代工業風，讓老店氣象一新。店內使用通過農藥及重金屬殘留檢驗的藥材，傳承第一代醫師陳江山的炮製手法，熬製出可現喝及外帶的祖傳養生茶與創意養生茶，供客人輕鬆補身，而補湯與漢方小物等商品，也成為當地居民的常備好物。

「保安藥房」第一代陳江山醫師曾任中醫師公會理事長，並促成淡水中醫中藥聯誼會，因此獲贈「領導有方」匾額，迄今仍高懸堂上。（圖／于魯光攝）

「仙草清涼茶」喝得到青草的馨香，甜度也可自行調整。（50元／杯）（圖／于魯光攝）

「燕窩粉光銀耳露」使用台灣銀耳、桃膠、粉光與紅棗熬煮2小時，每一口都喝得到滿滿的膠質。（120元／杯）（圖／于魯光攝）

保安藥房

地址：新北市淡水區中正路89號

電話：（02）2621-2650

營業時間：每日9:00至20:30

街長故居 庭園賞美景

座落在半山腰上的「多田榮吉故居」，原為日據時期第四任淡水街長多田榮吉的宅邸。該建築雖然位於淡水的洋人區，但並未加入西式設計，而採日式傳統風格，不僅室內空間相當大，也規劃寬闊的庭園；遊人無論坐在前緣側欣賞觀音山與淡水河，或是佇立於後緣側飽覽禪風老樹庭園，都能享受閒情愜意。

「滬尾藝文休閒園區」是淡水最新的複合式場域，以「大自然裡的美術館」為設計概念，運用融合美景、友善環境的綠建築工法，打造出「滬尾故事館」、「埔頂草原」與水岸步道等公共藝術空間；其中由藝術家蒲浩明創作的《小水滴》系列，以十六顆散布的水滴形雕塑，為園區增添許多活潑氣息，最為吸睛。

「多田榮吉故居」保留屋內的平竿緣天花板、屋頂的黑瓦及外牆雨淋板，為淡水少數完整留存的日式官舍。（圖／于魯光攝）

多田榮吉故居

地址：新北市淡水區馬偕街19號

電話：（02）2620-5092

開放時間：平日9:30至17:00；星期六、日9:30至18:00。

鮮豔的《小水滴》系列立體雕塑，造型活潑吸睛。（圖／于魯光攝）

置身「滬尾藝文休閒園區」的「埔頂草原」上，淡水河、觀音山近若咫尺。（圖／于魯光攝）

「滬尾故事館」提供台灣藝術家一處表現自我的展覽空間。（圖／于魯光攝）

滬尾藝文休閒園區

地址：新北市淡水區中正路一段2號

電話：（02）2626-5222

雲門劇場 山河好望角

距離滬尾藝文休閒園區不遠的「雲門劇場」，是知名舞團「雲門舞集」的創作場域。場區開闊靜謐，主建築流線般的屋頂，是依照周邊的山稜線打造而成；前方的「日光平台」則是眺望淡水河與「八里左岸公園」的絕佳視角。不妨爬上被茄苳與榕樹環繞的「大樹書房」樓頂，就能將劇場全景盡收眼底，這可是雲門人的私房景點，不容錯過。

劇場內提供團體導覽，多樣化的行程包括說舞講座與身體體驗課程等，讓遊人在了解幕前幕後的同時，也能學習如何動身安心。

為了回饋社會，昔日江浙菜名店「大利菜館」第三代傳人劉永康，放下國內外星級飯店主廚的光環，回到淡水家鄉創立「皇后包子．劉老師健康手做」，使用自然發酵的老麵製作麵團，並融入歐式麵包手法，經過三次發酵，讓包子、饅頭吃起來極為紮實Ｑ彈；口味上也發揮創意，無論中式的酸豇豆、西式的德國香腸與甜點用的珍珠粉圓都能入餡，給人滿滿驚喜，而佛心售價與愛心的待用餐，更獲得客人好評與支持。

「雲門劇場」下層建築是「中央廣播電台」淡水分台舊址，上層為具有浮雲意象的銅綠屋頂，與綠色玻璃帷幕一同呼應周遭林景。（圖／于魯光攝）

雲門劇場

地址：新北市淡水區中正路一段6巷36號

電話：（02）2629-8558

開放時間：室內除表演時段與參加園區導覽外，不對外開放，戶外全日開放

「天然棕櫚糖饅頭」採用優質棕櫚糖製作，避免造成健康的負擔。（20元／個）（圖／于魯光攝）

「香辣酸豇豆肉包」以自製辣椒醬拌炒古法醃製的酸豇豆作為內餡，吃起來酸香中帶點麻辣。（25元／個）（圖／于魯光攝）

「皇后包子．劉老師健康手做」提供愛心待用餐，一圓老闆劉永康回饋社會的夢想。（圖／于魯光攝）

皇后包子．劉老師健康手做

地址：新北市淡水區新春街11號

電話：0966-303-611

營業時間：平日10:00至20:00，星期六10:00至18:00，星期日11:00至18:00

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(中時電子報)