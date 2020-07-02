新冠肺炎疫情重創全球經濟，聯合國一份最新報告指出，受各國新冠旅行限制衝擊，全球旅遊業損失估計上看3.3兆美元（約台幣97兆元），若以三種可能模式推估，不論怎麼算，都以美國的損失最為慘重，在最悲觀的情況下，美國損失高達5380億美元(約16兆台幣)，占美國國內生產毛額（GDP）的3%。新冠疫情衝擊，全美有近半數人口仍處於失業狀態，聯合國這份報告對尋求連任之路已陷入低檔的美國總統川普來說，恐又是一大利空。

這份報告由聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布，針對旅遊業封鎖限制實施4、8、12個月等3種假設情境進行評估，推算出旅遊業損失金額分別為：1.17兆、2.22兆、3.3兆美元，占全球GDP 1.5%至4.2%。這份報告沒有明說3種假設情境中，哪一種最有可能在現實中發生，但官員私下透露，8個月「可能最符合現實」。

報告指出，3種假設情境下，美國的都損失最慘；以封鎖4個月來看，美將減少1870億美元收益，中國大陸排第2、1050億美元，泰國與法國也分別損失大約470億美元。最悲觀的情況下，美國在損失上看5380億美元，占美GDP的3%。

全球新冠肺炎確診破千萬例，OECD下修全年GDP預測萎縮至6.0％；國際貨幣基金（IMF）也警告，儘管亞洲地區疫情趨於穩定，但受累於全球經濟疲軟不振，亞洲經濟今年恐出現「有記憶以來首見的萎縮」，而且要等上好幾年才會復原。聯合國在最新報告中則指出：「全球觀光幾乎完全停擺，雖然部分景點已經開始緩慢開放，但由於經濟危機，許多人害怕國際旅行或是負擔不起費用。」

(中時電子報)