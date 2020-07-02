台中市太平區中山路4段1棟一處民宅，2日凌晨1時35分發生火警，造成3名大人及2女童、1女嬰等6人受傷送醫，其中4名送醫後意識恢復清醒，另2名仍意識不清；消防局表示，接獲民眾報案指稱聞到燒焦味，民宅竄出濃煙；警消馳抵，發現民宅1樓起火燃燒，立即佈水線搶救撲滅，詳細起火原因，仍待火調科調查釐清。

台中市消防局派遣第三大隊、中山、東英、北屯、太平、大誠等分隊，出動消防車11輛、救護車7輛，人員55名前往搶救，現場有6人受到嗆傷，其中小孩因驚嚇過度，嚎啕大哭，消防救護人員以救護車送傷者就醫。

消防局指出，其中32歲女性、意識清醒、嗆傷，送往國軍803醫院，3歲及7歲女童、意識皆不清，送往國軍803醫院，送醫後意識均已恢復清醒，並再轉送中國附醫，50歲女性、意識不清，送往中國附設醫院，40歲女性、意識不清，送往中國附設醫院，8個月大女嬰由媽媽陪同就醫、意識清醒，送往中國附設醫院。

(中時 )