香港國安法公布全文並正式實施後，引發全球關注，其中，英國政府宣布，由於港版國安法違反中英聯合聲明，威脅香港人民的權利與自由，因此將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年。對此，名作家苦苓在臉書上PO文提問，若香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？

香港國安法公布生效後，昨(1日)有不少香港市民前往銅鑼灣崇光百貨一帶示威遊行，並高呼「香港獨立」口號，期間警方舉起「港區國安法」紫色警告旗，一度施放胡椒噴霧，民主黨立法會議員尹兆堅被帶走。

而苦苓也在臉書發問，「港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？」貼文曝光後，立刻引起許多網友討論，有人說，「沒有香港人來也買不起」、「台灣年輕人已經買不起房子了」、「可能會造成房價上漲，但不完全是」，但也有人認為「不可能，有能力的早就搬走了，剩下能力有限」、「房價問題是政府的責任！無關香港人」。

(中時電子報)