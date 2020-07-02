政府徵用口罩將延續至12月，市面上有多款成人醫用口罩，但針對臉小、兒童的口罩卻較少見，今天Yahoo奇摩購物中心、墊腳石(下午6點)將開賣「中衛兒童口罩」，有粉藍2色可選，；大樹藥局APP也將在中午12點開賣「丹寧玫瑰粉」口罩，各通路販售細節《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（2日）開賣中衛兒童口罩，有粉小兔款及藍胖達款2種顏色，盒裝30入，售價260元。每天早上11到12點限量銷售成人醫療口罩，每人限購1盒。

墊腳石今天下午6點開賣中衛口罩，成人版有3款限量特殊色可選，另也有兒童版的口罩。（圖／翻攝自墊腳石官網）

●墊腳石網路商店

今（2日）下午6點開賣中衛成人口罩，有黑+古銅、黑+月河藍、黑+櫻桃紅3色，不挑色盒裝30入，售260元，限購1盒；成人藍色口罩，5入1包，售價69元，每人限購2包；另也有中衛兒童口罩，粉小兔款及藍胖達款2顏色，盒裝30入260元，每人限購1盒。

●蝦皮購物

今天下午5點開賣成人醫用口罩，每人每日限購1盒，確切款式依官網為準。

【藥局藥妝】

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元；實體門市，下周一（29日）起將陸續到貨，「萊潔」丹寧玫瑰粉口罩，實際開賣時間依各店公告為主。

●大樹藥局

今（2日）中午12點在大樹藥局APP上開賣「萊潔醫療口罩」丹寧玫瑰粉色，盒裝50入，售價349元，限量300盒，售完為止

(中時電子報)