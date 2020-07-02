印度與大陸關係惡化，繼印度封殺包括抖音、微信在內等59款大陸社交軟體後，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（1）日也刪光官方微博帳號上的所有貼文、照片及評論，今（2）日帳號也已經呈現關閉狀態，形同帶頭封殺微博。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度總理莫迪的官方微博帳號頁面周三突然呈現空白，所有照片、貼文、評論，甚至是莫迪的個人資料大頭貼都遭到刪除，一名印度大使館消息人士透露，官方正在設法取消微博帳號的訂閱。

另據印度新德里電視台（NDTV）報導，消息人士透露，莫迪是在周一決定要刪除微博帳號，不過要刪除微博VIP帳號的程序相當複雜，帳號上共115條貼文必須要手動刪除，而且還必須由平台人員刪除，帳號用戶不能自己刪除。

另外根據大陸官媒《環球時報》昨日深夜報導，微博已經證實，接到印度駐陸大使館申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」，微博已根據印方要求，並且依據相關規則，關閉了之前已受認證的「印度共和國總理」微博帳號。

截至今日清早，莫迪的微博頁面已呈現關閉狀態。

(中時電子報)