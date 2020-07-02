《晨間解盤》內資買盤回來了(倫元投顧提供) 07:442020/07/02 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股周一周二連2天上漲，其中又以費城半導體指數最強，而費半大漲對於台股電子股的激勵最大，周三電子類股比重也是連續第2天站上7成，因為比重係落在70%~75%之間、屬於熱身階段，故多頭主力採取輪動節奏是，周二PCB領軍人氣，周三則轉由台積供應鏈接棒！ 比較好的現象是，電子股中的人氣指標矽智財族群，經過2天的大幅拉回修正後止跌回穩，該族群是電子投機力最旺盛者，不再下跌則電子股信心可望回升；由此可知，大內高手(大資金內資)的買盤回來了。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 財經熱門新聞 疫情狂燒！川普對北京驚爆1句 遭陸狠嗆 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 卡神一席話撼動30歲月光族！月薪3萬也能月領2萬退休金 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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