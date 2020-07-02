美股周一周二連2天上漲，其中又以費城半導體指數最強，而費半大漲對於台股電子股的激勵最大，周三電子類股比重也是連續第2天站上7成，因為比重係落在70%~75%之間、屬於熱身階段，故多頭主力採取輪動節奏是，周二PCB領軍人氣，周三則轉由台積供應鏈接棒！

比較好的現象是，電子股中的人氣指標矽智財族群，經過2天的大幅拉回修正後止跌回穩，該族群是電子投機力最旺盛者，不再下跌則電子股信心可望回升；由此可知，大內高手(大資金內資)的買盤回來了。

(時報資訊)