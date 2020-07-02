全台今天午後留意大雨，北部、山區慎防短時豪雨。氣象局表示，周五至周日(7/3~5)大學指考期間，各地恢復悶熱天氣，氣溫普遍在34度以上，北北基、花東縱谷、中南部近山區更熱，中部以北、東北部及山區有午後雷雨，其中周五午後有局部大雨發生機率。

氣象局預報顯示，今天西南風水氣偏多，中南部不定時有陣雨或雷雨，在太平洋高壓未顯著增強且鋒面仍較接近情況下，各地午後雷陣雨機率偏高，且中午開始對流就會發展起來，普遍有大雨發生，尤其北部、各地山區更要提防局部短時豪雨及大雷雨出現，下午3點到5點看考場的指考考生注意雨勢來襲。

氣象局說，大學指考期間各地都是悶熱天氣，周五太平洋高壓勢力稍增強，中南部有些局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部以北、東北部、山區有機會出現雷陣雨，並有局部大雨發生機率。周六、周日太平洋高壓影響，各地多雲到晴，清晨中南部偶有短暫陣雨，午後東北部、大臺北及山區有局部雷陣雨。

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(中時電子報)