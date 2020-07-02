高雄市長補選，將由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」對決！陳其邁勤跑基層，競選團隊頻出招轟李眉蓁，且抓到任何前高雄市長韓國瑜的黑影就開槍，延續罷韓的操作。有評論認為，韓遭罷免，又發生議長許崑源跳樓辭世，這些恐使李眉蓁票數衝高，因此民進黨才持續打韓。

李眉蓁競選團隊中，已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，黨籍議員均是委員，協助地方組織。榮譽主委則邀請前立法院長王金平出任、副主任委員陸淑美、曾麗燕、莊啟旺。發言人部分，除了曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒外，前高市新聞局長鄭照新也入列，謝龍介最後答應出任發言人，並擔任發言人團召集人。陳其邁先前曾批評李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，「無異於是把6月6日的罷免投票沒收」。據《中評社》報導，國民黨若強打替韓討公道、訴求議長之死的悲情牌，可催出基本盤！民進黨持續打韓，背後的盤算就是要逼國民黨將手上籌碼丟掉。

該評論認為，韓國瑜遭罷免，又發生許崑源跳樓辭世，這起事件也讓藍軍在韓遭罷免後，展現大團結，且醞釀悲憤的能量，這些都是衝高票數的機會，對李眉蓁來說，是可以運用的王牌。然而，民進黨將李眉蓁冠上韓國瑜2.0，恐是在打預防針或讓對手陷入被動狀態，怕被汙名化或認為韓是票房毒藥，讓藍在補選策略主軸設定上，不敢去替韓討公道。該評論表示，藍若不設法催出最大基本盤，恐更不樂觀，甚至連扭轉的機會都沒有。

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(中時電子報)