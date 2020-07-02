鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）子公司S&T再度發動併購，合計斥資4350萬歐元（約新台幣14.36億元），收購入主斯洛維尼亞ICT服務商Iskratel及德國IT服務商CITYCOMP Service，藉此拓展技術、產品、服務及市場區域。

樺漢1日上午公告，持股27.06％的子公司S&T AG董事會決議斥資3750萬歐元（約新台幣12.38億元），於6月30日取得斯洛維尼亞ICT服務商Iskratel所有持股。預期藉此可擴展S&T技術及產品，並將營運區域擴張至東歐及俄羅斯。

而樺漢1日晚間再度公告，S&T為拓展IT服務業務，董事會決議斥資600萬歐元（約新台幣1.98億元），取得德國CITYCOMP Service共55.5％股權，剩餘的44.5％股權目前由原經營團隊持有，視未來EBITDA結果由雙方約定買權／賣權行使。

Iskratel早在1947年即成立，已營運長達73年，布局全球30個地區、共有900名員工，專注在電信、運輸、公共安全與能源行業的數位轉型，並擁有自己的研發及製造中心，業務遍及全球50多個國家。

至於1988年創立的CITYCOMP Service則為多元IT服務供應商，主要提供客戶伺服器、儲存系統、PC、工作站、印表機、收銀機等硬體維護服務，目前共有超過300名員工，於全球75個國家、超過2600家公司提供服務。

(時報資訊)