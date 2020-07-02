六都會區分別公布109年6月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為19,774戶，月增14.9%，其中台北市月增7.9%，新北市月增23.1%，桃園市月增20.5%，台中市月增20.8%，台南市月增14.5%，高雄市月減3.1%。若是以上半年統計資料來看，六大都會區建物買賣移轉棟數年減2.1%，其中台北市年增2.0%，新北市年減3.2%，桃園市年增13.1%，台中市年增0.4%，台南市年減9.0%，高雄市年減15.3%。上半年買賣移轉棟數雖然數據不佳，不過，國內疫情趨緩，市場漸漸復甦，現在低利、游資充沛，海外回流資金及產業鏈布局態勢明顯，不動產市場後市可期。

房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，所以6月買賣移轉棟數反映的是5月市況，永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，今年3、4月受到疫情影響，民眾減少外出，連帶影響看屋意願，讓4、5月建物買賣移轉棟數減少，5月後在「加零」效應發酵下，房市回歸正常供需，反應到6月交易量差不多已經回到去年同期的水準，甚至部分都會區還有小幅成長，顯示房市正逐漸回歸正常軌道，呈現緩步成長的狀態。

桃園市表現相對亮眼，今年航空城議題提升亮度，除了自用買方外，置產投資也增加，大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，南台灣上半年因缺乏利多題材，交易普遍緊縮，尤其高雄市近年房市起伏多受選情影響，在疫情干擾下更顯困難，因此交易量下探。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，國內疫情趨緩，市場逐漸復甦，不動產市場後市可期。

上半年房市受疫情影響，房市旺季到5月才正式開跑，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在疫情回穩與低利等條件下，上半年旺季在5月才起跑，市場買盤逐漸回籠，接下來7月有較長的天數可以辦理過戶，預料移轉數據仍會持續反彈走高。

(時報資訊)