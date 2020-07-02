國泰金(2882)加速創新轉型步伐，2016年開始建置大數據基礎建設並深化數據分析掌握度，以集團資源與深度串聯各種場景金融服務，打造「國泰即服務」的數位數據生態圈。國泰金也喊出「CaaS國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心的服務生態圈，涵蓋旅遊、交通、電商、保險、電信、生活、金融等七大場景當中，國泰金集結旗下子公司並彙整全集團資源，以專業數位數據能力與既有金融專業，為異業合作夥伴量身打造新型態商業模式。

近來國內疫情稍緩，國泰金昨日舉辦「國泰服務生態圈夥伴日」，邀請台灣之星、易遊網、蝦皮購物、遠創智慧夥伴，透過論壇分享近一年雙方如何透過數位數據技術合作，推出許多創新產品與服務。

國泰金總經理李長庚表示，在疫情衝擊下，『數位轉型』又成為一個熱門關鍵字，國泰經過近4年的大數據基礎建設，建構強健的技術體質，加上國內最完整的金融業務場景與專業知識，能夠發揮集團資源與所長協助各產業。這次疫情國泰金深信，經濟的復甦要靠志同道合的夥伴們一起攜手合作，並且要能夠突破框架，用嶄新的思考創新，獲取過去沒有的機會。

國泰金數位數據暨科技發展中心副總經理梁明喬指出，國泰擁有金融與科技雙領域專才，透過大數據分析與數位技術介接，與多家合作夥伴一同創造新型態商業模式，再以POC（Proof of Concepts）小規模的形式快速驗證並優化，目的不僅為了提供國泰既有客戶多元的場景金融體驗，更能服務眾多合作夥伴以及他們的客戶。除了上述七大場景，國泰也正在多個領域包括醫療、社區、IoT等生活場景深耕，將來服務生態圈的領域會更加豐富。

台灣之星推出『T-Select生活聯名』系列，攜手國泰開啟創新商業模式，首創『辦門號享優惠貸款』專案，將電信補貼折扣，轉為可靈活運用的超低利率資金，有效提升高資費綁約；後續再推出『辦門號送刷卡金』專案，讓電信補貼折扣不再侷限於手機折價，用戶只要憑國泰世華信用卡消費，都可以輕鬆折抵帳單金額。

易遊網去年與國泰共同推出首宗台灣保險監理沙盒，讓客戶在官網或APP上能一站式投保旅平險。突破法規限制完整串連旅遊服務鏈，並簡化繁瑣的投保流程，未來若有機會希望與金管會或相關單位，爭取擴大實驗範圍。

蝦皮購物除了與國泰打造專屬聯名卡，另一方面則挖掘出網購賣家的實際需求，透過數據打造新型態信貸服務『蝦米貸』，提供身為國泰既有用戶的蝦皮賣家更合適的貸款額度與利率，並能全線上一站完成申貸。

遠通電收旗下子公司「遠創智慧」目前正在緊鑼密鼓與國泰研發創新產品，另外未來uTagGO將陸續推出更多提供用路人享有安心的服務外，同時也希望讓更多用路人擁有更多的權益與保障。

(時報資訊)