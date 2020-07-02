群益證（6005）「群起獻愛心 傳遞幸福公益」今年正式邁入第13年，由於上半年捐血量受新冠肺炎疫情影響大幅降低，集團對此擴大公益合作、並認購社福團體禮品，凡捐血民眾皆能獲得精美好禮，希望大家能踴躍捐血，期望今年能達成1500袋的捐血目標。

今年上半年受疫情影響，捐血量較往年減少，加上從各地返台的國人須暫緩捐血28天，使血庫存量更雪上加霜。隨著台灣疫情趨緩，且每年暑假為用血高峰期，群益金融集團1日於台北總公司舉辦捐血活動開跑記者會，展開今年度全台捐血活動。

群益金融集團今年以「群起獻愛心 傳遞幸福公益」為號召，自7月1日起至10月3日於全台18個捐血熱點舉辦捐血活動。為讓公益愛心加乘，今年攜手信望愛智能發展中心，認購愛地球環保杯袋、臺灣製無染方巾及艾抹草平安皂，做為致贈禮品。

群益證指出，民眾在活動期間於指定地點捐血，即可獲得信望愛智能發展中心禮品乙份，在捐血獻愛之際同時協助身心障礙者開啟不一樣的夢想生活。同時，活動期間至群益證臉書粉絲團完成指定任務，還有機會獲得百元禮券。

群益證董事長王濬智表示，每年暑假期間是用血高峰期，血庫經常缺血，集團連續13年辦理捐血活動，便是希望能號召更多民眾挽袖捐血，紓解血庫血源不足的壓力。尤其在後疫情時代，捐出自己的熱血更具意義，希望此次募集總捐血袋數能突破以往紀錄。

(時報資訊)