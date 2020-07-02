上半年土地市場交易熱度持續，交易金額達到1625億元，年增15.5%，創近10年上半年交易規模最高記錄，其中以建商及保險業特別積極佈局土地庫存，上半年投資金額分別達到747億元及726億元。商用不動產市場略顯清淡，交易動能維持低檔，上半年交易金額為331億元，年減38%。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，由目前商用不動產與土地交易市場的兩極化發展來看，土地追價的情況普遍，代表著投資人普遍對於台灣的不動產前景保持樂觀。展望下半年，隨著企業營運回穩，再加上低利率環境下，商用不動產的買氣將逐步升溫，特別是工廠、廠辦及物流類型的商用不動產將率先反應。

上半年土地市場建商及保險業積極佈局土地庫存，上半年投資金額分別達到747億元及726億元，其中建商購地主要仍集中在台北市及台中市，兩個縣市合計占比達6成，土地庫存豐富以及建設提材眾多的北投區及南港區則是建商的北市佈局重點，包括華固、遠雄、新潤、達麗及宏盛建設等多家上市建商都有購入土地。

值得注意的是，保險業則由商用不動產市場跨足到土地市場，以今年上半年的比重觀察，保險業有超過9成5的投資金額配置在土地及地上權，金額達到726億元，反觀商用不動產投入僅有25億元。反應目前市場上大型商用不動產投資標的釋出有限，為追求更高收益率而向不動產業上游邁進，再加上做為A級辦公室市場大房東的保險業，看好未來台北市辦公室租賃市場中長期發展，進而積極投入商用不動產開發案。

商用不動產市場則略顯清淡，交易動能仍維持低點，上半年以工業廠房及廠辦為交易主力，分別為185億元及81億元。

(時報資訊)