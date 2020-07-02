小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】富邦金首席經濟學家 羅瑋示警 下半年有四大黑天鵝

富邦金控1日舉辦財經趨勢論壇，富邦金控首席經濟學家羅瑋主講「下半年全球經濟關鍵趨勢暨金融市場展望」時指出，疫情、美國大選、貿易衝突和油價戰爭是下半年四大不確定因素，若今年冬季疫情未再出現大流行，明年經濟就可望復甦。

【2】台股三把火 下半年闖12,682

台股7月首個交易日開出好采頭，指數登上11,703點，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，考量台灣經濟表現、全球科技供應鏈重要性提升，以及資金潮效應三大優勢，將助燃多頭氣焰，預估指數下半年有機會突破12,682點，高點挑戰12,800點。

【3】台幣連升 換匯爆大量

新台幣連日大升，使得指標匯銀換匯爆大量。根據國內散戶換匯最多的龍頭銀行台銀統計，近五個交易日以來，台幣匯價勁揚帶動民眾進場買美元的交易熱潮，可說「日日爆大量」，合計線上及臨櫃台銀美元賣匯量（指台銀賣出美元），在近五個交易日的日均量達1.4～1.5億美元，比起5月日均量超過1.5倍之多。

【4】蘋概股大反撲

蘋果智慧型手機機殼大廠可成董事長洪水樹在股東會上釋出iPhone 12新機的正面訊息，破除市場猜測因疫情延後上市疑慮，激勵蘋概股可成（2474）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等全面走揚。

【5】7月22日亞洲生技大展 15檔防疫股火熱

2020亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2020）將於7月22日舉辦，且將以全新「實體在線」（Online + Live）模式盛大舉辦，將帶動台灣生技產業在國際上的知名度。

(中時電子報)