台東30日有民眾目擊軍隊出沒，昨（1）日又有疑似「雄三飛彈」的車隊出現，在當地及網路上都引起騷動。對此，軍事專家從車隊載運的內容研判，應是為漢光演習準備，另有知情人士表示，可能是機動訓練所以軍隊才會在兩地間移動。

台東市區連續兩日出現軍方車隊，此事在地方臉書社團瘋傳，引起網友熱議，表示「看了真的震撼！龐大的飛彈車隊出現台東！」相當壯觀，但近日共機頻頻擾台，也有人好奇問「要開戰了嗎？」

據《中央社》報導，軍事專家指出，車隊載運的應是防禦性的「天弓三型飛彈」，以及攻擊性的「雄風三型飛彈」，除了飛彈，還載有發射架、戰術中心、相列雷達、電源車、通信中繼車等，從戰術中心跟著車隊移動研判，應是為漢光演習做準備。

另外，有知情人士接受《三立新聞網》採訪表示，這是例行訓練，有時候接到機動任務就會從一處移動到另一處，這樣真的碰上狀況時才能臨危不亂。

(中時電子報)