高雄已故議長許崑源上周六舉行告別式，但近日許崑源卻被報導一年內「還清近億元」，影射許崑源財產來源，對此，遺孀林絲娛澄清表示，申報內容，皆有詳細數字可查，近日也才去銀行繳交房貸，可供查證。對於媒體不友善報導，將會提告。

針對許崑源是否在一年還清9千3百多萬的貸款，韓粉在臉書社團 韓國瑜之友會(韓友會)轉貼《真晨報》報導，引述林絲娛的說法表示，許議長留下的遺產，座落在高雄市前金區六和二路上，土地分割很細，共有18張權狀，每張權狀土地面積都很少，多數僅2坪左右。且該處房產，在民國97年，向板信貸款3800萬元，102年再貸款2千萬元，108年再向高雄銀行貸款1750萬元，總貸款額7550萬元，由於每月攤還貸款本息，數年來攤還至今，貸款餘額還有約6千萬元，沒有還清的事情。

林絲娛也指出，自己名下，在四維路有一間住宅，也向高銀貸款2千多萬元。

對於媒體稱還清貸款一事，不僅未向議長家人查證，這個數字如何得來，也讓許夫人莫名其妙且氣憤，對於媒體影射未求證說法，日後將進行提告。

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(中時電子報)