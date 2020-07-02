美國6月ADP就業報告和製造業數據改善，亞馬遜、Netflix和特斯拉等主流科技股上漲，推升那斯達克指數再刷歷史新高，費城半導體相對弱勢，周三四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.48%~+0.95%之間。

周三台股延續多方格局，股王大立光跳空開高、帶動指數上攻氣勢，資金往蘋概、顯卡、伺服器、IC設計等類股做多方輪動，加權指數站穩5日均線續揚，終場上漲82.18點，收在11,703.42點，漲幅為0.71%，成交金額為1927.57億元。

籌碼方面，三大法人合計買超47.31億元：外資買超36.5億元、投信買超1.22億元、自營商買超9.59億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，持續呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

（2）、均線：目前指數位處5日線(約11,628點)之上，10日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線(約11,520點)附近位置。

（3）、技術指標：KD呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

周三櫃買指數漲幅1.40%，收在162.3點，漲勢較加權指數強、並創波段新高，目前站在5日線(約160點)之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

觀盤重點，近日疫情利空對市場的衝擊力道鈍化，時序進入7月份，在10號前上市櫃公司營收將陸續公告，預期市場目光將逐漸轉向業績成長股，周三諸多IC設計成長股即受買盤青睞。

雖目前盤面上熱錢尚未有明顯退場跡象，但類股輪動快速，且大盤價量背離，短線仍建議不宜過度追高，後續選股方向可關注績優蘋概股、5G趨勢股、遠距辦公受惠股、中國基建概念股、及高殖利率股。

(時報資訊)