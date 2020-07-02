中共中央機關報《人民日報》國際評論專欄「鐘聲」2日指出，聯合國人權理事會6月30日第44次會議上，古巴代表53個國家作共同發言，支持香港國安立法，有力回擊了西方國家近來藉人權問題干涉大陸內政的惡劣行徑，是對不干涉主權國家內部事務等《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則的堅定維護。這樣的正義聲音再次說明，公道自在人心，藉人權問題政治打壓他國不會有市場，在人權問題上霸道耍橫、玩弄雙重標準只會失道寡助。

文章指出，《世界人權宣言》指出：人人在行使他的權利和自由時，只受法律所確定的限制，確定此種限制的唯一目的在於保證對旁人的權利和自由給予應有的承認和尊重，並在一個民主的社會中適應道德、公共秩序和普遍福利的正當需要。

文章稱，《香港國安法》明確規定了尊重和保護人權等法治原則。這一立法不僅不影響香港居民依法享有各項權利和自由，而且會使香港居民的合法權利和自由在安全環境中得到更好行使。大陸維護國家安全的權利、尊重和保障人權的切實舉措理應得到國際社會尊重。

美國等西方國家以「人權」為幌子，對大陸的主權行為和內政問題橫加干涉，是典型的政治打壓，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

對人權問題的評說要客觀公正，禁得起歷史檢驗。事實一再證明，大陸在不斷解決人權問題，而美國卻在不斷製造人權問題。

文章批評，最近美國一些政客全然不顧自身劣跡斑斑的人權紀錄，以所謂人權為藉口，在涉港、涉疆等問題上大放厥詞，完全是出於政治私利，是典型的雙重標準。近期美國國內出現的一系列問題，就足以說明美國一些政客既漠視本國人民的生命健康權益，也視國際司法公正為無物。

文章強調，美國一些政客把人權作為對他國進行政治打壓的工具，是國際人權事業的攪局者、破壞者，完全背棄了人權宗旨。美方要是真心維護人權，就應該真正放棄把人權作為實現霸權工具的冷戰思維，正視本國人權問題，在人權領域開展對話與合作。這才符合全球人權治理發展大勢，也才有利於推動世界人權事業健康發展。

(中時 )