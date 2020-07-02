65歲「娃娃音始祖」林美照近年常傳身體出狀況，去年她因暈眩症，檢查後才知道是耳石掉落，今(2日)媒體報導5月她低調進手術房，在腸道部位切除了20顆大小腫瘤，目前正在休養，她一方面擔心自己身體會成為兒女的負擔，一方面更希望能健健康康老去，「不想要躺著活」。

林美照先前曾因聲帶受損開刀，後來又因急性肺炎住進加護病房，幸好後來都順利康復，去年某天她起床時突然發現天旋地轉，被確診是耳石掉落，醫師囑咐她不能提重物、用力回頭，但林美照沒聽話，讓經紀人生氣又無奈。

據《自由時報》報導，林美照2個月前又進醫院，以微創內視手術方式取出腸道小腫瘤，約20多顆，之後還要再動白內障手術，她表示為了身體健康、不想麻煩兒女，都會要求自己多運動、多保養，又問她暫時沒工作經濟是否過的去？她回應目前還有養老金，她也還沒打算退休，等這陣手術結束休息夠了，最晚年底就可以復出接戲，用健康的樣貌跟大家見面。

(中時電子報)