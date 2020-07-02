期交所公告，自7月2日起停止加掛大同期貨及選擇權（契約代號：CX）新月份及新序列契約。

期交所指出，證交所6月30日公告大同（2371）自7月2日起變更交易方法，並暫停融資融券，期交所依「股票期貨契約交易規則」第32條及「股票選擇權契約交易規則」第34條規定，公告同日停止加掛大同期貨及選擇權新月份及新序列契約。

(工商 )