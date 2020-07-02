三星、奇美及Dyson等土洋家電品牌，瞄準政府振興經濟三倍券商機，提前推出促銷方案卡位布局。奇美及三星兩家電品牌均以液晶電視為促銷主軸，奇美端出買指定大4K電視且填寫回函，有機會拿萬元現金回饋。三星主打購買電視最高現折2萬元為訴求。

英國Dyson小家電代理商恆隆行輸人不輸陣，推出「Dyson加倍奉還振興券」活動，從1日～31日在各大百貨公司Dyson專櫃、Dyson官網、MOMO、PCHOME及Yahoo等各大電商平台、全國電子、燦坤、特力和樂、家樂福、大潤發、Dyson授權經銷商，購買Dyson任一主機商品，可獲贈虛擬「Dyson加倍奉還振興券」面額3,000元。還與蘋果STUDIO A攜手合作，7月15日～8月16日雙方指定百貨專櫃及門市買Dyson/Apple主機產品，不單可使用政府振興券，品牌再加碼送Dyson/Apple品牌500元商品抵用券。

奇美家電參加本週五(3日)登場的台北電器空調3C影音大展，將展出國產最大的奇美120吋電視、變頻空調、除濕機、滾筒洗衣機及冰箱等產品應戰。1日先推出「奇美雙金．振興拿現金」限時優惠方案，昨日起～31日購買奇美指定大4K液晶電視且填寫回函申請，只要通過，最高可領「萬元現金」回饋。

三星展現今年躍升為台灣液晶電視銷售金額市占率排名第二的企圖心，昨日祭出「今夏振興買起來」活動，以液晶電視為促銷重心，端出買75吋及65吋QLED 8K量子電視降價2萬元，7月底前，購買指定機種最高現抵現金2萬元；多款指定機型電視若在9月21日前郵寄回函或線上登錄，加碼再送三星電視、Soundbar藍牙無線揚聲器、Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，其中98吋QLED 8K量子電視Q900R機型，買就送65吋QLED 8K量子電視；購買指定QLED 8K量子電視可獲旗艦級Soundbar。

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