監委名單引發爭議，立法院國民黨團日前強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛人事案，喊出「不撤陳菊絕不離場」，結果卻遭民進黨以優勢立委席次火速清場，遭外界狂酸戰力不足。對此，國民黨立法委員陳以信在政論節目中則說，「老實說我們這一仗沒有打贏，但氣勢上沒有輸，臨時會還在開，事情還沒有了解...」。

陳以信昨(1日)晚在「新聞面對面」節目中談到搶占議場當天，他說，那天是他第一次打架，然後拖出去四次，灰頭土臉、皮開肉綻，「老實說我們這一仗沒有打贏，進去的時間點不夠，為什麼鐵鍊這麼薄、為什麼不是拿機車大鎖，否則就不會一下子被剪了，所以我們的確有很多戰術、戰技上面的失當」，他也強調，「但是戰略上沒錯，我們展現在野黨的決心，衝撞的意志」。

陳以信進一步說，新科立委進去就敢做這樣的一個衝突，讓這個社會看到民進黨，在這件事情上不聽在野黨，然後獨裁的這樣一個做法，「氣勢上沒有輸，臨時會還在開，事情還沒有了解，隨時都可以再回來，所以我們趕快去練拳擊，雖然有點晚，但這表現我們的一個決心，保證跟你們沒完沒了...」。

(中時電子報)