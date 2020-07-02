中共中央機關報《人民日報》2日發表評論員文章指出，6月30日《香港國安法》公布實施。香港在國家安全方面的長期「不設防」狀態得到改變，一道保障香港長期繁榮穩定的「防波堤」正在築起。

評論稱，維護國家安全是香港繁榮穩定的基礎和前提。一年多來香港局勢的演變充分表明，國家安全得不到維護，繁榮穩定就無從談起。必須正視這樣一個事實：維護國家安全法律漏洞的存在，已經使香港社會付出了慘痛代價。「港獨」「黑暴」「攬炒」之所以愈演愈烈，分裂、顛覆、滲透、破壞之所以肆無忌憚，根本原因就在於此。

文章表示，及時填補國家安全性漏洞，採取有效措施止暴制亂，恢復香港良好法治環境和營商環境，符合香港社會各階層、各界別以及外來投資者的共同利益，也是保持香港作為國際金融、貿易、航運中心地位的重要條件。國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能為解決經濟民生等深層次矛盾和問題創造良好環境、贏得更大空間。

評論認為，在香港維護國家安全面臨嚴峻形勢且無法自行完成有關立法的情況下，中央採取果斷措施，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，這既是有效防控國家安全風險的當務之急，也是確保香港長期繁榮穩定和長治久安的治本之策。可以說，補上香港維護國家安全的法律漏洞和制度短板，消除香港長期繁榮穩定的主要隱患，香港才能迎來變亂為治、重返正軌的轉機。

評論強調，可以預見，隨著《香港國安法》頒布實施，國家安全的底線將更清晰，是非標準將更明確，人為製造的對立與內耗將會減少，全社會可以輕裝前行、聚焦發展。對香港市民而言，有了安寧生活、不被「黑暴」威脅的自由；有了商鋪放心開門、安心經營的自由；有了正常上班上學、不被滋擾的自由。對香港社會來說，有了穩定環境，就有了解決住房等深層次經濟社會矛盾的希望；結束社會動盪，市場的信心增強，就有了各行各業更好發展的希望；香港重返正軌，社會有共同底線，就有了“一國兩制”優勢進一步發揮的希望。

(中時 )