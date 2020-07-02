高雄市長補選候選人李眉蓁，29日公布競選團隊名單，已故議長許崑源遺孀林絲娛、台南市議員謝龍介都在列。在韓國瑜競選時的大將王淺秋，雖沒在此次競選團隊名單內，但動向也備受關注。

繼韓國瑜6月17日生日後，王淺秋25日端午節在臉書罕見PO出美照，寫道「好久不見！祝福各位好朋友端午佳節平安健康，連假快樂」。當時網友好奇問「美女出現了！此次有否再戰？」王淺秋則回說「哈哈，謝謝啦，目前沒有」。

日前王淺秋在臉書宣布下一步計畫，7月3日開始將受中廣邀請，跟聽眾在空中相會，並期許這是一塊可以論是非、互相尊重、有趣溫暖的言論空間。

網友紛紛留言給予支持，表示「我們都期待了王淺秋前局長」「在空中發揮專業，絕對與衆不同，期待聽到甜美聲音」，但也有人說「太好了，可是我該先聽暐瀚的，還是淺秋姐的？？？好煩惱喔！」王淺秋則回「反正有YT，先後都好，謝謝支持」。