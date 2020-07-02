領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆

振興三倍券昨開跑，許多民眾搶著綁定信用卡，獲得好康優惠，但有網友好奇詢問，電子三倍券的優惠眾多，這樣去領紙本券的人都很笨？引發熱議，不是每個地方都可以刷卡，且到時後若商家祭出紙本券的優惠，恐怕會讓綁信用卡的人哭爆

PTT上有網友發文表示，政府給很多電子三倍券的方式，有信用卡、行動支付、電子支付以及電子票證，甚至祭出搭配很多combo回饋，而老人、小孩沒信用卡，至少還可以用電子票證，如此一來，那些排隊預購實體振興三倍券的都是什麼人？

貼文一出，就引起網友討論，很多店家喜歡收紙本券，未來商家也會祭出紙本券的優惠，到時候可能還會比信用卡更優惠，哪裡會差那一點點的銀行紅利回饋？可能到時後綁信用卡的人會哭爆，而且不是所有店家接受信用卡，或是願意拆單刷卡結帳的。

另在論壇《Mobile01》上有網友分析，信用卡優惠多，但最划算的其實是新戶辦卡後綁定，引發熱議，論用途紙本券更方便，因為像是夜市、小吃攤等地，其實很難用信用卡消費。

(中時電子報)