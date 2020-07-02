江宥辰（中）辦公室因為有階梯，輪椅出入不便，壯漢同事每天熱心抬輪椅，經台中市府啟動職務再設計服務，打造自動升降平台，出入方便不必再麻煩同事。（盧金足攝）

無法再站起來的健身教練，命運像在拳擊擂台被重重一擊！本來是健身教練的江宥辰，2年前下班途中發生車禍，脊髓損傷必須以輪椅代步，原以為會失去工作，但他不僅重返職場，還有一群身材炸裂的筋肉人，化身有溫度的移動輪子，加上台中市府協助排除職場障礙，快速調適改任行政職務，重新「轉動人生」。

台中市勞工局長吳威志強調，多一點用心，就能為身心障礙者打造一個無障礙環境，協助穩定就業，即使遭逢職災，仍有機會重返原來職場，貢獻才能，呼籲更多企業共同營造友善職場環境，運用職務再設計協助身心障礙者排除職場障礙，給予他們更多就業機會。

江宥辰擁有電子工程系碩士學歷，熱愛健身運動，四年前離開科技公司跨行到健身房工作，憑著毅力學習與天賦，一年內即取得國際證照及數張功能性訓練證書。

但一場意外的車禍，造成江宥辰第六頸位脊髓損傷，昏迷多日醒來，全身已癱瘓，他坦言，「長達一年時間，陷入頹喪黑暗期，不能接受事實」，復健全靠母親照顧，有次看到母親腰背貼滿酸痛藥膏，才驚覺「不能讓媽媽這麼辛苦！」念頭，也讓他燃起努力復健的鬥志，積極參與生活功能重建訓練。

這家老闆很佛心！今年四月，江宥辰原本服務的世界健身公司接受他重返職場，主動將他調回居住地台中工作，職務上借重他資訊與健身專長，轉為內勤教育訓練課程安排與規畫，他露出笑容說，即使身處黑暗，不代表你要去的地方沒有光。

台中市勞工局職務再設計服務人員林建廷表示，江宥辰擔任健身教練時熟悉肌群，知道如何加強訓練，肌耐力強，復健事半功倍，如今已能順利操控輪椅及移位，更考取特製車輛駕照，出入自行駕車，媽媽不必再寸步不離。

「由幕前轉到幕後，沒有離開最愛的健身運動圈！」江宥辰表示，憂心找工作很困難，沒想到公司提供他機會，因應辦公室只有階梯沒有斜坡道，出入全靠同事連人帶輪椅扛上去，一天要扛上好幾次，媽媽感謝暖心的壯漢同事相助，也為天天要麻煩他們過意不去。

勞工局為江宥辰啟動職務再設計服務，補助設置電動垂直升降平台後，立即排除江宥辰進出辦公室的障礙，加上改善無障礙廁所及改裝滑鼠，出入順暢，更能樂在工作。

勞工局與世界健身公司改善無障礙環境，提升江宥辰在職場的便利與安全，媽媽感動的說「揪感心」，兒子能在熱愛的健身行業工作，一枝草一點露，天無絕人之路。

(中時 )