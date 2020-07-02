新冠肺炎全球疫情仍在升溫，台灣守住防疫前半場，維持447確診，表現可圈可點，但後續邊境重開等問題，政府動作緩慢引起不少質疑。前衛生署長葉金川昨在臉書上表示，台灣目前仍有4大隱憂與問題值得關注，他請衛福部長陳時中不要再全台趴趴走，「快回台北辦公室，進行下半場的備戰吧！」

對於台灣上半場的防疫表現，葉金川多次對中央流行疫情指揮中心的作為表達肯定，不過疫情仍在其他國家蔓延升溫之際，台灣如何守住下半場，他忍不住說，「中場休息太久了」。

葉金川在發文中說，台灣Covid－19病毒管控的下半場半年了，看到一些隱憂和問題，我們的核酸檢驗檢驗能量一直偏低（4000一天）、速度慢、無自動化、無能力混篩（bulk screening），這些科技可能國內正在開發，但顯然遠遠落後德國、美國好久。他指出，要執行廣篩、入境全篩、自費篩檢、社區流行調查（全面篩檢是沒有意義的）等，都成了瓶頸。在隔離方面，居家為主，防疫旅館、集中隔離嚴重不足，累積本土感染個案幾乎都是家族成員。隔離場地不足，如何開放外國商務或旅遊客呢？

葉金川指出，醫療能量不足也是一大問題，如果社區發生日、韓、新加坡程度的局部社區大流行，病床和醫護人力就可能無法應付，不要說到美、印、巴西、南歐程度的全境大流行。

至於台灣研發疫苗的進度，以他個人的觀察，可能會慢美、英、中國大陸一年左右，他真希望是自己學問不足，看走眼了。外國製造的疫苗不可能優先供應台灣，而開始製造到足夠供應也是要花許多時間的。

最後，葉金川說，中場休息太久了，指揮官到處促銷國內旅遊觀光美食，其實不必忙這個了，以花蓮為例，旅館、景點、餐廳、美食、夜市人潮擠爆。七月一日，下半場開始了，陳時中部長，請你趕快回台北辦公室，進行下半場的備戰吧！

(中時電子報)