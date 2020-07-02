美國日前發生一起離奇的家庭親子亂倫事件。1對同父異母的姐妹花，各自誇較自己比較有魅力而發生口角，2姐妹為了一分高下，竟然異想天開，利用父親作為賭博對象，相約看誰能將父親勾引上床誰就贏，但不可思議的是，父親竟然不顧倫理，竟然遭到色誘成功，最後被姐姐勾引上床發生數次關係，姐姐成功後甚至揚言要嫁給父親，親生母親在事發後簡直崩潰，立刻向法院提告。

據了解，贏得賭局的姐姐，因為父母早年離婚，監護權判給母親後由母親獨自撫養成大，直到17年後才與生父相認。但是生父當時也已經在婚，而且育有1名女兒，但大女兒後來搬來與父親同住，與妹妹2人也相處融洽。

但是，兩位正值荳蔻年華的姐妹，卻為了比較誰比較有魅力，竟然新血來潮下了一場驚為天人的賭局，決定比賽誰比較能夠先誘惑到生父愛上自己再上床。未料姐姐竟然真的和父親上床發生關係，甚至還堅持要把自己嫁給生父，親生母親發覺次件亂倫事件後，氣得立刻向法院提告。

警方指出，2人經親子鑑定後，符合率高達近100%，等於是未來若真有小孩，有可能面臨弱智風險的問題。員警偵辦2人時，他們坦承彼此深愛，也已經上床過數回合，但都不認為有亂倫的實情，全案判定2年的有期徒刑。

(中時電子報)