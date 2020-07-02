隨著社會進步、多元文化成長，國軍也慢慢有新的氣象出現，近期《莒光園地》就出現一位西非迦納裔的士兵登上節目，以全程講台語的方式精神喊話，「我是正港台灣囡仔」，「我跟大家一樣都在這保護台灣」。

根據《青年日報》6月30日報導，「中華民國籍、迦納裔的空軍3指部發動機修理廠洪澤下士，今日在『109年度精神戰力專案教育』虎帳笙歌單元，全程以臺語宣示保家衛國決心，並提醒大家漢光36號演習即將到來，讓我們一起打拼，為國家，為家裡，為你我一起加油」。

洪澤在節目中表示，「大家好，我是洪澤，我現在在空軍三指部發動機修理廠擔任修理戰機的黑手，別看我膚色不同，就當作我是外國人，我是正港的台灣囡仔(孩子)，我跟大家一樣、都在這裡保護台灣，下週要演習了，我們一起打拚，為國家、為家裡、為你我，加油！」。

貼文一出，也吸引許多近7千位網友大讚，1千多位網友分享。有網友驚呼，「台語講得比我還好」、「加油，台灣有你真好」、「水啦！叫你第一名」。

(中時電子報)