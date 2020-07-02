湖人2日官方正式宣布，將跟J.R.史密斯簽約到本季結束，取代因為家人因素不打復賽的布雷德利，一聽到J.R史密斯跟湖人完成簽約，「小皇帝」詹姆斯馬上發表IG限時動態，「太棒了，兄弟！剛好就在回歸之前，就算我們從未分開過！」

J.R.史密斯在2004年第18順位被黃蜂選上，生涯待過黃蜂、金塊、尼克、騎士、湖人等隊，除了拿過1次年度第六人獎項，更跟詹姆斯在騎士攜手拿下2016年NBA總冠軍，不過2018年總冠軍賽G1的忘記進攻時間糗事，至今讓人難忘。

「以經驗角度來看，J.R.史密斯是大場面先生，他在生涯歷程證明這點，」湖人總教練佛格說，「之前簽下威特斯，我們差點簽下J.R.，現在我們兩人都有了，他將加入球隊，做J.R.自己就好，他更多的是填補名額，而非相應角色。」

不過佛格坦承，與詹姆斯的熟悉程度，是湖人最終決定簽下J.R.史密斯的關鍵因素之一，接下來湖人就等「魔獸」霍華是否參加復賽，先前霍華曾參加過湖人內部視訊會議，讓佛格對於霍華參加復賽很有信心，一切就等正式官方聲明了。

(中時 )