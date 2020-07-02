高雄市長補選最新民調出爐，民進黨陳其邁支持度為54.6%，大幅領先國民黨李眉蓁的14.4%、民眾黨徵召的吳益政則為4%。桃園市議員王浩宇直言，吳益政的知名度大於李眉蓁，這次吳代表民眾黨參選，柯文哲親自陪他掃街，支持度卻只有4%，「所以，柯文哲真的很強嗎？」

高雄市長補選，形成國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨徵召的吳益政「三腳督」。最新民調顯示，54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政。其中李眉蓁、吳益政兩人的支持度差距逾10個百分點。

對此，王浩宇在臉書表示，吳益政的知名度大於李眉蓁，曾經參選過市長，已經連任五屆議員。這次吳代表民眾黨參選，柯文哲親自陪他掃街、拉抬，民眾黨傾全黨之力輔選，結果到現在支持度只有4%，比上次還低。「所以，柯文哲真的很強嗎？」

王浩宇稍早再度針對此事發文，並提及107年4月的高雄市長民調資料，當時吳益政就有5%～14.3%不等的支持度。這次加入民眾黨後知名度暴增，卻整個支持度大崩盤。「這是他的錯嗎？」王浩宇認為，無論喜不喜歡吳益政，他在高雄市議會都是關心環境、永續經濟的議員，選民服務也做得還蠻好的。「真正拖累他的，恐怕是柯文哲那張嘴」。

(中時電子報)