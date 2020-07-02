高鐵清潔人員辛苦收拾民眾亂尿的區域。

太噁了！又是酒醉誤事，有民眾在臉書爆料公社崩潰發文表示，日前深夜搭高鐵回南部時，寂靜的車廂突然傳出嘩啦嘩啦流水聲，水聲之大讓同車廂乘客紛紛起身查看，竟然發現一名醉男，竟然將車廂的行李置物區當廁所，有人眼見自己行李遭受尿洗幾乎崩潰。這位男子人狗不分，在車廂內隨地大小便的誇張行徑完全秀下限！網轟：跟野狗有甚麼差別？

一名女網友前(30日)在《爆料公社》怒發文分享搭高鐵遇到的怪人，她表示，因疫情關係多數乘客都戴口罩，車廂相當安靜無交談聲，但卻突然傳出「嘩啦啦」的水聲，她好奇地抬起頭，竟目睹戴眼鏡男子在車廂前段的行李區站著尿尿場景！疑似是因為行李區是用隔板與座位劃分，男子酒精催化下看見隔板就以為是小便斗，才搞出這場荒謬鬧劇。

因為男子荒誕行為，更造成清潔人員困擾，女網友也發出清潔人員在整理車廂的影片，心疼他們遇上此不聽話乘客，徒增工作業務。網友也紛紛在留言表示：「都接近門口差沒幾步就到廁所了......怎麼不自己喝下去！」、「酒醉真的什麼做的出來」、「超級沒水準！」、「應該拒載酒醉客，幫高鐵ＱＱ」。

(中時電子報)