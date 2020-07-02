女生喝醉真的會被撿屍？ Youtuber「反骨男孩」日前成員之一的「蕾拉」，被發現在影片中穿著性感短裙與白襯衫，深夜出現在信義區街頭，看似喝醉不舒服躺在路邊長椅上，還步履蹣跚蹲在路邊休息，下一秒就有經過的幾名男子上前捏捏她的肩膀關心，不料她卻突然忍不住站起來大笑說：「對不起！我在街頭實測，我演不下去了」。

原來，蕾菈是在拍攝街頭實測影片，測驗女生喝醉後會被陌生人撿屍，還是有善心人士協助。蕾菈假裝醉倒，引起大批路人側目，另一名反骨成員重言現身假扮撿屍的陌生人，卻引來2名警察關心，讓他們趕緊道歉澄清是在拍攝，也在影片道歉「不好意思浪費社會資源，這個社會是很有愛的」。

最後蕾拉醉倒在一個長椅上，引來2名男子上前關切，蕾拉嬌嗔「想要！」讓那2名路人有點一頭霧水，還一路跟在後面，直到蕾菈笑場解釋在拍攝，才結束撿屍的街頭實驗。

蕾拉被撿走之後，2名男子還是一直跟在後面。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla）

蕾拉呼籲，女生在外面還是不要喝太多酒，否則可能發生意外，她自己沒有醉倒路邊經驗，這次實測算是很大的挑戰。

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(中時電子報)