白沙屯媽祖進香，7月1日深夜11點20分放頭旗，為活動揭開序幕。（白沙屯媽祖婆網站提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯媽祖進香，7月1日深夜11點20分放頭旗，為活動揭開序幕。（白沙屯媽祖婆網站提供／巫靜婷苗栗傳真）

因新冠肺炎暫停的白沙屯拱天宮媽姐進香活動，經拱天宮於6月16日下午1時由值年爐主擲筊請示，白沙屯媽祖重新筊定於7月5日凌晨2點15分出發，進行9天8夜進香活動。昨日（7月1日）深夜11點20分放頭旗，為今年進香活動拉開序幕。

白沙屯媽祖婆網站指出，放頭旗儀於進香前3天舉行，拱天宮主委與值年爐主執旗向媽祖行禮祭拜後，交由頭旗人員固定於廟前龍柱上，為拱天宮召告四方，白沙屯媽祖年度進香已拉開序幕的儀式。

頭旗具有指揮有形的進香隊伍及無形的兵馬、除煞、開路的性質，執旗者均為男性，兵器配置方天畫戟，強調其陽剛性質。在白沙屯媽祖進香的傳統中，執旗者必須秉持「只前進不後退」的原則強調其神聖性。

開旗犒軍儀式，依照百年習俗，放頭旗日應將去年收起的進香旗取出，到拱天宮參拜過爐，意謂開旗過爐，開旗後的進香旗已經具備靈力代表已向媽祖領有兵將，護衛香丁腳平安。

犒軍3天於每天傍晚挑著豐盛的飯菜，帶著進香旗到拱天宮廟外龍柱上的頭旗祭拜，飯菜也應放置在廟外供駐紮在廟外庄內的軍馬享用。參加進香的「香丁腳」按例開始3天的沐浴齋戒，媽祖回宮遊庄繞境後，應再進行犒軍答謝隨行兵將。

今天進香活動延至夏季相較炎熱，徒步行走充滿挑戰，拱天宮管委會總幹事陳春發表示，因應防疫將成立「防疫小組」，進香途中進行消毒等工作，信眾也應依據自身體能及健康狀況決定是否隨香。

(中時 )