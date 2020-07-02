西協美智子在《賭神》中和周潤發對決。(圖／電影截圖)

香港電影《賭神》1989年上映後，不僅成為年度票房冠軍，更帶起「賭片」熱潮，之後的《賭俠》及《賭聖》等，到現在仍為經典港片，而在《賭神》中，雖然戲份不多卻很搶鏡的「骰后」，由日本女星西協美智子扮演，現已62歲的她，雖淡出螢光幕，不過保養得宜，還有一身肌肉。

西協美智子在《賭神》扮演菊子一角，曾和飾演「賭神」高進的周潤發對決，當時穿著和服的她，搖骰前先脫掉上半身和服，露出肩膀上的紋身，相當霸氣，雖然戲分不多，仍給觀眾留下深刻印象。

62歲西協美智子保養得宜，常和兒子相約健身。(圖／翻攝自Kaz DeBear的IG)

其實，西協美智子從小就接受體操訓練，出道前在日本健身界就相當出名，曾連續3次獲得健美及舉重冠軍，她在80年代踏入演藝圈，推出過露點寫真，之後到香港發展，拍超過20部港產片，而她為求一脫成名，加入拍攝三級片行列，可惜當時三級片女星氾濫，她沒能走紅，90年代中期就淡出。

但她沒有放棄演員夢，轉往美國發展，在多部洋片中擔任替身或客串演出，1996年嫁給一名美國人，現62歲的她保養得宜，還維持一身肌肉，而她的兒子也遺傳她的好基因，成為健美運動員。

(中時電子報)