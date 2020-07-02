受新冠肺炎疫情影響，亞洲最大智慧城市專業展「2020智慧城市展」，今年改採數位化線上方式展出，中華電信已連續7年參展，今年智慧城市展覽主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，中華電信將以「創新智慧解決方案領航城市無限未來」為主軸，推出「智慧農業」、「智慧交通」、「智慧鐵道」、「智慧(無人機)巡檢」及「科技執法」等五項時下最夯的智慧城市解決方案，展現中華電信在5G元年拓展的多元應用及豐碩成果。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極布局5G，以最完整的行動通信、物聯網及光纖寬頻網路，全力發展人工智慧、大數據、資安等核心科技，提供以客戶需求為中心的智慧、創新、安全應用服務，引領台灣進入5G智慧城市的新時代。

謝繼茂強調，中華電信運用自身資通訊整合能力，積極參與經濟部工業局於2018年起主導的《智慧城鄉生活應用計畫》，透過串連中央及地方政府資源，落實前瞻基礎建設，協助全台超過半數的縣市政府、公部門單位，導入多項智慧城市應用，其範圍包含智慧交通、智慧健康、智慧零售(支付)、智慧安全、智慧農業、智慧治理、智慧能源、智慧巡檢、科技執法、自駕車、智慧觀光等領域。

另外，中華電信「農業物聯網，AI管理顧田水」，榮獲本屆「2020智慧城市創新應用獎」肯定，智慧農業是透過田間感測器、NB-IoT行動物聯網等應用服務建置，提供全面性解決方案，並於農業管理平台導入自主研發的智慧農業分析模型和專家知識庫，讓農民能夠即時且精準地得知田間土壤、氣候等資訊，透過物聯網、大數據資訊搜集，進而改善耕種行為、降低人事、資材成本，提升農民耕種效率，降低被天氣影響的風險，實現質與量兼備的精準農業，為業主打造前所未有農業管理體驗。

至於「智慧交通」方面，中華電信以人車的安全性及有效率的交通移動為考量出發點，利用電子、電信、資訊、控制等高端技術雲端整合，經由人、車、路三者間，無縫接軌的應用服務，提供政府、企業、民眾即時的交通資訊，進而提升交通管理效率，以及增進交通運輸的安全及舒適，讓整個城市更具行動力及競爭力。

「智慧鐵道解決方案」部份，中華電以智慧監控、智慧決策、智慧維運為基礎，結合物聯網、雲端服務、高速網路等技術，協助台鐵執行「智慧交通軌道物聯網計畫」，運用穩定且高速的行動通訊網路，提供列車端與控制中心端的連線，即時將列車資訊回傳至IoT平台，透過物聯網技術快速進行設備管理、事件偵測、資料存取、視覺化呈現等相關服務，同時提升營運效率與安全性。

至於「科技執法」領域，中華電信強調，具有24小時持續執行、提供科學證據減少舉發錯誤率、克服執法視角限制、即時通報，進而減少警力耗費等優點。且針對擁擠交通及治安問題，如區間測速、紅線違停、闖紅燈、車牌辨識等，便可以科技執法有效減少交通事故、維護人車安全。

此外，執法人員可配戴AR智慧眼鏡，透過5G高速率、低延遲、大連結特性，即時回傳車牌影像，辨識贓車或追查中車輛，使其在臨檢或執行業務上，第一時間即可針對有問題的車輛進行警戒與反應。

無人機在公共領域有許多應用，如災害救援、場域巡檢、設施檢驗等，可代替人員及時到達現場，利用可見光影像及紅外線熱顯像等設備，把現場影像及資料，同步回傳至中華電信無人機航管系統(UAV Traffic Management, UTM)，再透過AI分析影像及數據資料，提供指揮人員決策依據，為惡劣環境或受限空間因素無法快速到達的場域，提供智慧化作業，減少不必要的人員損失與風險。

中華電信強調，身為國內電信領航者，以協助政府加速達成「智慧國家」目標，同時也肩負領導國家5G建設的重大使命，期許領航國內企業共同迎接5G商機，成為全球5G產業供應鏈重要一環。

(工商 )