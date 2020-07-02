亞洲最大的台北智慧城市展，自2014年開始舉辦至今進入第七屆，受到新冠肺炎疫情影響，今年原訂3月開展、首度延後並改成線上展覽，主辦單位台北市電腦公會1日表示，智慧城市展今年改成數位線上展覽，展期從7月1日到12月底，整整半年時間。

8月將以城市應用展為主題，台北市政府及桃園市政府將分別在線上舉辦智慧城市首長高峰會，邀請全球各城市首長線上交流。台北市電腦公會表示，今年線上首長高峰會，將主打智慧城市解決方案以及永續城市論壇。

過去多年來，曾出現當年度多達45國128位首長同時來台參加首長高峰會盛況，也為台廠創造豐碩的接單機會，今年改成線上展覽之後，也同步開放相關買家與智慧城市解決方案的相關設備商、應用服務及系統整合商進行線上對接媒合。台北市電腦公會表示，希望透過線上媒合，打造台灣成為全球5G智慧城市解決方案輸出國。

台灣5G服務陸續開台商轉，台北智慧城市展將在9月舉辦線上5G應用展，中華電信於1日宣布，推出超過11項5G智慧城市解決方案，5年內力拼企業用戶營收占比從目前10％，提高至70％。

中華電信連續7年參展，今年主打智慧農業、智慧交通、智慧鐵道、智慧(無人機)巡檢及科技執法等五項智慧城市解決方案。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極布局5G，全力發展人工智慧、大數據、資安等核心科技，截至目前已協助全台超過半數的縣市政府、公部門單位，導入智慧交通、智慧健康、智慧零售(支付)、智慧安全、智慧農業、智慧治理、智慧能源、智慧巡檢、科技執法、自駕車、智慧觀光等智慧城市應用。

其中，「農業物聯網，AI管理顧田水」還獲選為這屆「2020智慧城市創新應用獎」肯定。中華電信表示，透過田間感測器、NB-IoT行動物聯網，能讓農民即時且精準地得知田間土壤、氣候等資訊，透過物聯網、大數據資訊搜集，進而改善耕種行為、降低人事及資材成本，提升農民耕種效率，降低被天氣影響的風險。

另外，中華電信已將無人機應用到災害救援、場域巡檢、設施檢驗，替代人員親到場。

中華電信強調，5G時代將透過廣結盟，攜手合作夥伴進軍國際市場，扮演台廠打入全球5G產業供應鏈的橋樑。

(工商 )