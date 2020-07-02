因應5G時代來臨，「電信管理法」7月1日正式上路，NCC於1日審查通過相關子法，包括中華電信、台灣大在內的多家電信公司都表示正與其它競業洽談共頻共網合作甚至不排除參股投資，NCC於1日表示，基於「電信管理法」核心精神採開放及創新發展思維，能鬆綁就鬆綁，未來電信業之間涉及投資或合併，超過3％才需要向申請核准。

NCC表示，「電信法」時代，電信業之間只要有投資或持股關係，不管持股多少都必需向NCC申請審查，核准通過之後才能投資，台灣大、亞太電信在「電信法」時代已交互投資持股，且持股比重超過3%，因此，未來「電信管理法」時代，雙方不管增加多少相互持股比重、因目前交互持股已超過3%，都必需向NCC申請核准。

換言之，只要投資或相互持股比重不超過3％，都無需再向NCC申請審核。

另外，NCC已完成第一波5G頻譜釋照，目前規畫3年後進行第二波釋照，最快2022年啟動。至於5G企業專頻專網部份，行政院預定釋出4.8～4.9GHz共100MHz頻譜，並於2021～2022年開放企業申請，不需經過競標程序，電信公司可與企業合作企業專網，但只開放非電信公司的一般企業申請5G專頻。在此之前，NCC已開放一般企業申請實驗性質的PoC實驗頻譜，使用期限一年、可再申請但最長一年。

中華電、台灣大相繼於30日宣布5G開台，遠傳預定7月3日開賣5G服務，5G開台初期，可支援5G服務的手機並不多，NCC於1日公布完成型式認證、可以在台販售的5G手機總計7款，包括三星剛於7月1日通過NCC型式認證的A51及A71，合計三星、Sony及LG共三個品牌7款5G手機 。

「7月大軍就到了」，電信業者透露，後績將開賣多款5G手機，NCC透露，包括陸牌在內多家多家手機廠商已申請型式認證，7月可選購的5G手機超過10款。

(工商 )