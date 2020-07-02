宏碁創辦人施振榮攜手法藍瓷總裁陳立恒成立的科文雙融公司，1日董事會通過三大投資案，包括投資智能藝文行銷平台、沈浸式科技藝文場域、IP內容製作等。施振榮表示，將加速推動文化與科技的整合，並以科技創新創價與商業運轉模式，打造台灣文化科技體驗經濟。

科文雙融是國內首家以推動文化與科技整合為目標的科文雙融種子基金，去年12月成立，由施振榮擔任董事長，初期募集4,000萬元開始運作。董事會也通過新人事佈局，原執行長陳立恒轉任副董事長，由黃宛華接任執行長，將借重她在數位內容、數位典藏、文化科技、產業推動的專長，目前她也是文化科技發展聯盟執行長。

科文雙融表示，首投三大案對台灣文化藝術生態都有重大影響。其中，投資智能藝文行銷平台的計畫是因應後疫情時代，透過平台對藝文界提供票務及會員管理服務、行銷協助，善用社群工具、數據分析與跨界策略行銷的新型態行銷平台，在藝文團體、劇場與觀眾之間塑造新的共享生態。

另沉浸式藝文展演場域投資案，將規劃建置8K顯示、5G設備，以建構一個結合視覺藝術與互動展演的場域，將是擁有最新展演科技與設備的舞台；在投資內容製作案方面，準備投入視覺藝術＋表演藝術的新內容製作，以文化科技創新藝文展演的生態及商業模式。

施振榮表示，科文雙融期待為藝文生態帶來新的改變，建構台灣文化科技業者共創共利的前瞻性展演平台，他正積極爭取文化部及更多企業界的支持。目前施振榮、陳立恒也擔任文化科技聯盟正、副召集人，此聯盟是國內跨部門、跨產業的文化與科技整合的重要平台，指導委員包括相關部會正副首長與企業領袖。

(工商 )