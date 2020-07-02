繼第二季創下數十年來最大單季漲幅後，美股標普500指數與那斯達克指數仍以強勢的表現展開第三季，因新冠肺炎疫苖開發的好消息，緩解了投資人對企業可能再度關門的擔憂。

聯準會6月政策會議記錄顯示，決策官員一致同意將善用所有工具助經濟走出新冠肺炎大流行引發的衰退。

解封後樂觀的經濟數據亦帶來提振。美國供應管理協會（ISM）公布，6月製造業活動指數為52.6，較5月的43.1大幅回升，在連續3個月的萎縮後重返擴張。周四公布的非農就業報告，將成為接下來市場密切關注的焦點。

周三收盤，道瓊工業指數跌77.91點或0.3%，為25,734.97點。標普500指數漲15.57點或0.50%，為3,115.86點。那斯達克指數漲95.86點或0.95%，為10,154.63點，再創收盤新高。那斯達克100指數大漲逾1%，收在10,279.25點，再創新高。

繼周一飆漲14%後，波音連跌第2日，終場收跌1.6%，給道瓊指數帶來最大的拖累。

美國疾病管制與預防中心（CDC）公布美國新冠肺炎單日新增確診病例達43,644人，但輝瑞宣布與德國生技公司BioNTech合作開發的新冠疫苗試驗結果樂觀，輝瑞勁揚逾3%，為美股帶來提振。

因疫情帶動物流業務，聯邦快遞上季業績優於市場預期，股價飆升11.7%。製藥商安進（Amgen）大漲8.2%，聯邦上訴法院維持該公司類風濕性關節炎藥物Enbrel價值數十億美元的兩項專利。

(時報資訊)