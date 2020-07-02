7月台指期今日開盤上漲41點，為11585點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，台指期周三上漲74點至11544點。價差方面，台指期逆價差擴至-159.42點，電子期逆價差擴至-6.91點，金融期逆價差縮至-16.68點。現貨部分，三大法人買超47.28億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1737口至5641口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2657口至33495口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1109口至-5577口。

永豐期貨表示，昨日台股出現良性類股輪動，近2周強漲的鴻海呈現拉回，但6月中旬以來偏弱的台積電出現走揚稍微與5日線、月線拉開距離，昨日漲幅相對較小的遠傳、台灣大也在中華電拉回下出現落後補漲動能，加上今天新台幣持續強升，顯示資金堆砌的行情尚未出現剎車，後續觀盤重點仍落在疫情以及後續相關經濟數據。

(時報資訊)