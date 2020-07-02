知名咖啡連鎖店星巴克宣布一項「三倍券」優惠方案，表示將於7月15日起推出「咖啡振興時光」活動，只要持紙本振興三倍券到實體門市消費，即可享有「全店9折」優惠，從咖啡飲料、餐點食品到咖啡用品全品項都適用。這不僅是星巴克首度破例祭出全店折扣，且優惠時間一路到今年12月31日，回饋力度堪稱史無前例的大，引起同業關注！

事實上，星巴克過去最常做的促銷活動是飲品同品項買一送一（俗稱的好友分享優惠），或是在聖誕節等特定節日或shopping party等日子，推出單日限定85折優惠，適用品項也有限定，此次不僅破天荒祭出全店優惠，時間更一口氣拉長將近半年，搶客大作戰的企圖心十分明顯。

台灣星巴克（悠旅生活事業公司）由統一持股40％、統一超商持股60％，目前在台灣總店數超過480家，2019年營業收入114.88億元，以店數來說在去年被路易莎超越，但以營業額來說仍遙遙領先，約是路易莎的2.8倍以上。

統一集團董事長羅智先日前在股東會後受訪時，被問及跟路易莎之間的競爭，他首先說，從數字看起來，還差得非常遙遠。他並以「口罩」為例，強調彼此定位的差異。他說，統一前陣子因應疫情，開始在大陸生產口罩、自給自足，一片成本要2元人民幣，但市場上也有一片售價3毛、5毛人民幣的口罩。因此，他認為每一家都有自己的條件，如果企業定位清楚，就不太容易受外部干擾。

但不可諱言，星巴克堅持的高端品牌定位，在外部市場高度競爭下，的確也受到挑戰。從過去三年的營收、獲利表現來看，星巴克營收持續向上成長，穩居咖啡龍頭之位，但營業利益、稅後淨利均呈衰退，獲利能力比從前降低。這也是星巴克近年優惠促銷力度及次數，明顯比往年大幅提高的原因，甚至還加入外送平台，提供外送服務主動接觸客人。

此外，星巴克也在APP功能及會員制度上持續更新，提供差異化的服務，要緊抓貢獻度高的忠誠會員，並持續在全台開設各式特色店型，甚至導入現烤烘焙、氮氣飲品、啤酒紅酒等，目的都是為了開拓更多新的客源，擴大營運戰線。至於最終消費者埋不埋單，則有待市場來檢驗！

除了三倍券消費優惠外，星巴克也表示，顧客只要7月1日至7月7日至7-ELEVEN預購紙本振興三倍券，並完成預購繳費，即可額外獲贈「星巴克美式咖啡好友分享券」乙張。星巴克也說，為響應政府防疫新生活運動，未來星巴克也將不定期舉辦加碼活動。

(工商 )