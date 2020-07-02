109學年度大學入學指定科目考試（指考）3日到5日登場，今天下午3時到5時，部分分區開放查看試場，入場記得戴口罩。

109學年度指考共有4萬3753人報名，共有10科，考生可以自由選考，試場分配表已公布於大考中心網站，各分區開始考試的前一天下午3至5時開放查看考場。

由於3日考的是自然組科目物理、化學、生物，部分分區只有社會組考生，3日沒有考試，因此是3日（開始考試的前一天）下午3時至5時開放看考場，考生務必預先查詢清楚。

大考中心表示，開放看考場時，由於每間教室都已完成消毒，不開放進入，只能在教室外查看座位安排。提醒考生和家長進入學校時，要配合量體溫和戴口罩。

往年固定於7月1日到3日舉辦的指考，今年因應疫情延後於7月3日到5日舉行。大學入學考試中心祭多項防疫措施，包括每間試場人數由42人降為36人，管制進出動線，提早30分鐘開放進場等。

今年指考不開放家長陪考，考場教室將關閉前、後門，但對角處各開一扇窗（約開啟15公分），中午用餐時使用隔板。

(中時電子報)