美股多空激戰，台股2日開在11,694.10點，呈現小跌，但台積電（2330）帶動台積電大聯盟、IC設計族群、以及6月營收領先股股價向上表現，指數在11,700點關卡上下震盪。

投資人期盼科學家能迅速研發出有效又安全的新冠肺炎疫苗，緩解美國數州重啟經濟的計畫，因疫情加溫而遭到延遲，那斯達克指數在第三季首日刷新歷史收盤高，但道瓊工業平均指數卻以下跌作收。

群益期貨副總經理范振鴻指出，AMAZON、NETFLIX大漲，那指收盤指數創歷史新高，S&P500小漲0.5％，道瓊指數被波音及銀行股拖累而下跌，而從S&P500的類股漲跌幅來看，反應的仍是新冠肺炎疫情的影響，加州確診人數創新高、休士頓ICU發出不堪負荷的警告，使道瓊指數開高後漲幅一路收斂跌到盤下。

他指出，照目前這樣的走勢來看，因為那指走勢超強，市場就會找理由（例如新一輪的刺激方案），來買進落後的道瓊成分股，但每天仍有新的疫情消息壓抑，美股將呈現多空交戰，台股亦受影響，建議短線當沖。

(工商 )