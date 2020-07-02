「香港國安法」昨天正式上路實施，凡是任何倡議國家分裂或香港獨立抗議行動，可能因違反國安法被捕，引發國際反彈及聲援。民眾黨立委蔡壁如今接受電台專訪重申，「香港國安法」是破壞法治的世紀惡法，民眾黨嚴厲譴責，民眾黨、時代力量黨團已提出港澳條例18條修正草案，無奈民進黨不願排入臨時會議程，蔡壁如痛批民進黨選前用嘴巴挺香港騙選票，選後沒有任何作為，希望執政黨盡速推動修法，實質幫助香港人。

蔡壁如指出，「香港國安法」條文明定大陸國安機構不受香港政府干涉，也不需要公開、不受法院審理，甚至國安機構不需要法院同意就可以監聽，對法治國家而言是嚴重被迫害，香港要尊重民主自由，很遺憾這樣的惡法通過。

為讓港人尋求來台庇護制度明確化，而非現行個案處理，時力跟民眾黨團已提出港澳條例18調修法，要對港人來台協助具體化，但臨時會民進黨只排前瞻計畫續編預算案、農田水利法、爭議非常大的參審制的司法改革等，不處理港澳條例18條修正草案。

蔡壁如炮轟民進黨，選前用嘴巴說要「撐香港」，騙完選票後完全沒有任何作為，民進黨自認，陸委會已經設置協助港人援助的專案辦公室窗口，且現行法規足以提供港人來台協助，如今香港局勢險峻，呼籲民進黨政府能夠實質幫助香港，而不是只用嘴巴講講。

(中時 )