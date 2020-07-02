櫃檯買賣中心公告109年第3季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等166種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有166種，較109年第2季新增的公司有：富喬(1815)金麗科(3228)宜特(3289)先進光(3362)熱映(3373)昇達科(3491)同致(3552)閎康(3587)友華(4120)展旺(4167)瑞基(4171)捷流(4580)美琪瑪(4721)雙美(4728)亞泰(4974)杰力(5299)桂盟(5306)先豐(5349)應華(5392)高技(5439)聰泰(5474)中連貨(5604)中菲行(5609)創惟(6104)廣運(6125)耕興(6146)海韻電(6203)佳邦(6284)統新(6426)雍智(6683)、昇佳電(6732)、金山電(8042)千附(8383)盛弘(8403)、大地(8437)、國統(8936)明安(8938)；減少的公司有：日盛金(5820)業強(6124)、勝麗(6238)、博大(8109)光隆(8916)

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：和勤(1586)豆府(2752)鴻碩(3092)波若威(3163)台星科(3265)力致(3483)禾瑞亞(3556)光頡(3624)德微(3675)聯上(4113)聯合(4129)東隆興(4401)豪展(4735)前鼎(4908)中菲(5403)均豪(5443)大宇資(6111)振曜(6143)新潤(6186)萬潤(6187)日揚(6208)系微(6231)迅得(6438)聚和(6509)達爾膚(6523)宏觀(6568)、群翔(6664)、加高(8182)；減少的公司有：杏昌(1788)富喬(1815)大車隊(2640)宜特(3289)昇達科(3491)閎康(3587)瑞基(4171)捷流(4580)雙美(4728)亞泰(4974)先豐(5349)應華(5392)廣運(6125)佳邦(6284)統新(6426)醫揚(6569)雍智(6683)千附(8383)國統(8936)

(時報資訊)

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