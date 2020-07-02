櫃檯買賣中心公告109年第3季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等166種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。
根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有166種，較109年第2季新增的公司有：富喬(1815)、金麗科(3228)、宜特(3289)、先進光(3362)、熱映(3373)、昇達科(3491)、同致(3552)、閎康(3587)、友華(4120)、展旺(4167)、瑞基(4171)、捷流(4580)、美琪瑪(4721)、雙美(4728)、亞泰(4974)、杰力(5299)、桂盟(5306)、先豐(5349)、應華(5392)、高技(5439)、聰泰(5474)、中連貨(5604)、中菲行(5609)、創惟(6104)、廣運(6125)、耕興(6146)、海韻電(6203)、佳邦(6284)、統新(6426)、雍智(6683)、昇佳電(6732)、金山電(8042)、千附(8383)、盛弘(8403)、大地(8437)、國統(8936)、明安(8938)；減少的公司有：日盛金(5820)、業強(6124)、勝麗(6238)、博大(8109)、光隆(8916)。
在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：和勤(1586)、豆府(2752)、鴻碩(3092)、波若威(3163)、台星科(3265)、力致(3483)、禾瑞亞(3556)、光頡(3624)、德微(3675)、聯上(4113)、聯合(4129)、東隆興(4401)、豪展(4735)、前鼎(4908)、中菲(5403)、均豪(5443)、大宇資(6111)、振曜(6143)、新潤(6186)、萬潤(6187)、日揚(6208)、系微(6231)、迅得(6438)、聚和(6509)、達爾膚(6523)、宏觀(6568)、群翔(6664)、加高(8182)；減少的公司有：杏昌(1788)、富喬(1815)、大車隊(2640)、宜特(3289)、昇達科(3491)、閎康(3587)、瑞基(4171)、捷流(4580)、雙美(4728)、亞泰(4974)、先豐(5349)、應華(5392)、廣運(6125)、佳邦(6284)、統新(6426)、醫揚(6569)、雍智(6683)、千附(8383)、國統(8936)。
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